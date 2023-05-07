Россия нанесла ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. Ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков, пострадали пять гражданских.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

"Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения", - заявил Синегубов.

А в городе Волчанске Харьковской области обстрелом уничтожен памятник авиацентру ДОСААФ. Там на постаменте раньше стоял учебный самолёт.

Так памятник выглядел раньше

А так он выглядит теперь

Как писала "Страна", сегодня ночью взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве.

По данным Генштаба, ВСУ за сутки отбили 50 наземных атак и сбили 15 дронов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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