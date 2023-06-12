На прифронтовой Орехов, со стороны которого в последнюю неделю наступают ВСУ, россияне сбросили три управляемые авиабомбы. Один человек погиб, еще один ранен. Разрушены частные дома и коммуникации.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Три управляемых авиабомба врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летний раненый оперативно был доставлен в медучреждение", - пишет Малашко.

Напомним, вчера россияне обстреляли лодку, на которой эвакуировались люди с левого берега Днепра в Херсонской области, погибли три человека. Еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, повреждены дома, амбулатория и предприятие.

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Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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