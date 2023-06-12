В результате вечернего обстрела 12 июня Константиновки в Донецкой области один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

"На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, косивший траву. Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в ходе обстрела осколками повреждены фасады частных домов.

Ранее мы писали, что сегодня у железнодорожного вокзала Донецка после обстрела погибла 20-летняя девушка, её ребенок ранен.

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Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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