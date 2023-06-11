Сегодня ночью в Украине было сбито шесть беспилотников "Шахид", которые пытались нанести удары по Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает Воздушное командование.

В то же время, видимо, были и дроны, которые нашли свои цели.

Власти Сумской области пишут, что прилет был по Белопольской общине. Дроны поразили админздание, учебное заведение и производственные помещения.

В Харьковской области "Шахиды" атаковали Богодуховский район. Там попало в предприятие, был пожар.

Также ночью украинские силы ПВО сбили три "Шахеда" в Днепропетровской области.

Накануне во время ночной атаки РФ было уничтожено 20 иранских дронов и две крылатые ракеты.

Тем временем война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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