Этой ночью войска РФ атаковали с помощью дронов-камикадзе Днепропетровскую область, силы ПВО уничтожили три "Шахеда".

Об этом сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.

"Этой ночью защитники из ПвК "Восток" метко попали по вражеским беспилотникам. Уничтожили сразу три "Шахеда", направленных оккупантами на Днепропетровщину", - пишет Лысак.

Также он сообщил, что россияне били из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

Как писала "Страна", в конце мая власти Житомирской области подтвердили удар "Шахедами" по инфраструктурному объекту региона.

Ранее ВСУ рассказали о новой тактике ночных атак с помощью "Шахидов".

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