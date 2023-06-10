Ночью враг направил на Днепропетровщину два беспилотника, однако военные из ПВК "Восток" "превратили их в кучу металлолома". Оба "Шахеда" сбили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"Больше атак на регион не зафиксировано. Всюду было спокойно", - сообщил он.

Как писала "Страна", 4 июня в Днепре после ракетного удара по дому было 20 пострадавших. Среди них много детей. Также мы писали, что в пригороде Днепра из-под завалов достали тело двухлетней девочки.

Ранее мэр Днепра пожаловался, что горожане разбивают молотком окна после ракетных атак, чтобы им поставили новые.

Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.