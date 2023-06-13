Появляются первые данные о погибших этой ночью в результате ракетного удара по жилому дому и другим объектам в Кривом Роге. Среди них немало молодых людей.

Так, 21-летний Даниил Корнилов погиб на предприятии. У него остались жена и маленький сын, которому год и три месяца.

Также погибла молодая семья - Давид и Ксения Эпельман. Им было по 22 года, они обручились в прошлом году.

Немецкое издание DW опубликовало видеорепортаж, в котором люди рассказывают о первых минутах после прилета по городу и показаны кадры разбора завалов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в городе уже 11 жертв ракетного удара по пятиэтажке, предприятию и другим объектам. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частного предприятия. Также в городе 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Поисково-спасательная операция в жилом доме завершена. Сейчас продолжается разбор конструкций.

Также патрульная полиция и ОВА публикуют кадры спасательной операции.

Напомним, ночью 13 июня РФ ударила по Кривому Рогу. В одной из многоэтажек в результате ракетного удара начался пожар и люди оказались под завалами. Также удар нанесен по предприятию и другим объектам.

Во время ночной ракетной атаки всего выпущено 14 крылатых ракет и четыре "Шахеда". Ракеты были выпущены бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия, а дроны - с южного направления.