В Кривом Роге уже десять погибших после ночного ракетного удара. Еще один человек остается под завалами. 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Завтра в городе объявлен День траура.

Первый замглавы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов добавляет, что пять человек достали из-под завалов продуктового склада, где еще проводятся поисково-спасательные работы.

Ранее стало известно, что взрывной волной была повреждена Криворожская ТЭЦ.

Напомним, во время ночной ракетной атаки РФ 13 июня всего выпущено 14 крылатых ракет и четыре "Шахеда". Ракеты были выпущены бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия, а дроны - с южного направления.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.