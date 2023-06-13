Власти Херсонской области запретили посещение мест массового отдыха и стихийную торговлю рыбой
В Херсонской области приняли решение о запрете пребывания в местах массового отдыха.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин в своем видеообращении.
По его словам, это касается пляжей, лесопарковых зон, мест, расположенных возле критической инфраструктуры, и всех объектов с высоким уровнем минной опасности.
Также установят жесткий контроль за недопущением стихийных продаж водных биоресурсов, в том числе рыбы и раков.
Напомним, Министерство охраны здоровья призывает не купаться в водоемах, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС, в том числе и в Черном море.
Ранее в Оперкомандовании "Юг" предупредили, что в мусоре, который снесло водой после подрыва Каховской ГЭС и прибивает к побережью, могут быть опасные предметы. Поэтому убирать его можно только после проверки взрывотехников.
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