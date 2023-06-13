В Херсонской области приняли решение о запрете пребывания в местах массового отдыха.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин в своем видеообращении.

По его словам, это касается пляжей, лесопарковых зон, мест, расположенных возле критической инфраструктуры, и всех объектов с высоким уровнем минной опасности.

Также установят жесткий контроль за недопущением стихийных продаж водных биоресурсов, в том числе рыбы и раков.

Напомним, Министерство охраны здоровья призывает не купаться в водоемах, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС, в том числе и в Черном море.

Ранее в Оперкомандовании "Юг" предупредили, что в мусоре, который снесло водой после подрыва Каховской ГЭС и прибивает к побережью, могут быть опасные предметы. Поэтому убирать его можно только после проверки взрывотехников.

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Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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