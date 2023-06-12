В мусоре, который снесло водой после подрыва Каховской ГЭС и прибивает к побережью, могут быть опасные предметы. Поэтому убирать его можно только после проверки взрывотехников.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В кучах мусора, даже в обломках дрейфующей и приносимой к морскому побережью суши, среди остатков бытовых предметов и любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК (боекомплектов - Ред), оборонных полос, которые построили россияне на левом берегу Херсонщины. Там может быть все что угодно", - сказала Гуменюк.

По ее словам, к берегу может прибивать якорные мины, мины-лепестки, которые очень коварны и опасны, поскольку взрываются при малейшем прикосновении.

"Нельзя самостоятельно организовывать сбор того мусора, который принесло к берегу. Необходимо обращаться к специалистам - пиротехникам, взрывотехникам, чтобы обследовали местность и только после того, как дали заключение, можно очищать побережье", - добавила спикер.

Напомним, накануне сообщалось, что после обмеления Каховского водохранилища на прилегающих территориях вода отошла от берега на 30 метров и обнажила горы мусора. Волонтеры собирают команды неравнодушных людей, которые пытаются очистить побережье.

Черное море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после каховской катастрофы. К берегу прибивает обломки сооружений, мебель, утварь, бытовую технику и вещи.

Одесские власти рассказывали, что к побережью прибило также мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Все это вынесло в Черное море из Днепра. Власти призвали жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.