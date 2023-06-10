В Одессе после подрыва Каховской ГЭС к берегу моря прибивает все больше разных предметов и частей разрушенных домов из затопленной Херсонской области.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Среди мусора можно заметить что угодно: оконные рамы, остатки мебели, элементы внутренних водопроводных коммуникаций, всевозможные пластиковые предметы быта, целые куски вырванных с корнем деревьев.

На данный момент вода в море сильно загрязнена, официально купание для одесситов запрещено. Однако много людей приходят на пляж, чтобы просто позагорать, а некоторые одесситы и гости города купаются в фонтане рядом с дельфинарием "Немо".

Полиция заявляет, что слишком близко подходить к воде нельзя: после подрыва дамбы увеличился риск выноса мин на берег вместе с мусором и остатками домов, которые прибивает волной.

"Больше всего мусора в Одессе прибило на центральном пляже "Ланжерон". На берег выносит различные вещи - начиная от шкафов и заканчивая бронежилетами и касками", - рассказал "Стране" полицейский.

Несмотря на сильное загрязнение, в Одессе все равно находятся смельчаки, которые купаются в море.

"Есть люди, которые туда (в море) все равно лезут. Последний инцидент - популярное видео, где пара буквально занимается сексом в море после подрыва дамбы. Бывает и такое. Вот, ходим, патрулируем, чтобы люди глупостями не занимались", - рассказывает правоохранитель.

Напомним, Черное море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после каховской катастрофы. К берегу прибивает обломки сооружений, мебель, утварь, бытовую технику и вещи.

Одесские власти рассказывали, что к побережью прибило также мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Все это вынесло в Черное море из Днепра. Власти призвали жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.

Ранее мы писали, что под Одессой спасли собаку, которая приплыла на импровизированном плоту из обломков дома из зоны затопления в Херсонской области. Животное проплыло около 140 километров, его увидели в мусоре и спасли местные жители.

Также мимо одесских пляжей проплыл каркас дома из Херсонской области.