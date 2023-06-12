Появились спутниковые снимки, показывающие уровень обмеления притока в охлаждающий пруд Запорожской АЭС.



На спутниковых снимках Planet Labs за 9 июня видно, что приток к пруду, охлаждающий ЗАЭС, значительно обмелел, а вода в него почти не поступает.

По данным "Энергоатома", уровень воды в водохранилище уже упал до 9 метров, но в ставку ЗАЭС ее еще достаточно. Ведь, как объясняют в госпредприятии, почти все энергоблоки станции, кроме одного, были введены в состояние холодной остановки.

"Ситуация для ЗАЭС, конечно, неприятная, но пруд-охладитель имеет уровень более 16 метров, и вода не падает, с тех пор как взорвали плотину. Сам пруд, как и все АЭС, проектировались с учетом ядерной войны, поэтому конструкция крепкая. В нынешнем состоянии холодной остановки воды хватит на годы", – прокомментировали в "Энергоатоме".

Ранее в Энергоатоме сообщили, что на ЗАЭС ситуация остается стабильной и контролируемой.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже направляется в Украину на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем поедет на Запорожскую АЭС.