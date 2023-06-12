Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже направляется в Украину на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем поедет на Запорожскую АЭС.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он сообщает, что представит программу помощи в ликвидации последствий подрыва каховской плотины, оценит ситуацию на ЗАЭС и проведет ротацию персонала на станции с усилением ее состава.

Сегодня в Энергоатоме сообщили, что на ЗАЭС ситуация остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 16,67 м, что вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним, государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение перевести последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.

Также сообщалось, что 9 июня Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределитель Запорожской ТЭС, ранее использовавшийся для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, подвергся ударам дронов-камикадзе. В МАГАТЭ сообщили, что агентство рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего требуется доступ к распределительной станции Запорожской ТЭС.