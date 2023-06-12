В понедельник, 12 июня, уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 16,67 м, что вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.

Об этом сообщает Энергоатом.

Таким образом, несмотря на подрыв плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Благоприятно на ситуацию влияет и то, что большинство энергоблоков ЗАЭС еще в сентябре прошлого года перевели в режим остановки, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

А после прорыва ГЭС и последний энергоблок ЗАЭС решили перевести в режим "холодной остановки".

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.