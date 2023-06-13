Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал о последствиях подрыва Каховской дамбы для сельского хозяйства Украины.

По его словам, сейчас под угрозой больше миллиона гектаров земли.

"Последствия плохие, потому что из Каховского водохранилища использовали воду для орошения более 500 тысяч гектаров земли. Сейчас воду брать негде. Более того, у аграриев, которые обрабатывали оросительные земли, также, как правило, были неоросительные земли. И за счет оросительных земель они могли вести хозяйство и там, и там. Поэтому сейчас под угрозой более 1 миллиона гектаров земли. Кроме этого, подтоплено 10 тысяч гектаров земли, однако большинство из них все же подлежит восстановлению", - сообщил Сольский.

Также существует вероятность, что поля на юге Украины могут превратиться в пустыни.

"Это недалеко от реальности. Сейчас все ищут какие-то временные решения. Мы ещё не знаем, какие и в каком объеме. Понятно, что полноценно компенсировать отсутствие Каховской дамбы для земли временные решения не смогут, насколько частично смогут компенсировать — мы поймем чуть позже. В долгой перспективе вначале нужно закончить войну, а потом восстанавливать дамбу и наполнить ее водой - это вопрос не одного года. За это время вся эта земля будет иметь существенные проблемы с нехваткой воды", - сообщил министр.

Ранее СМИ писали, что в Британии могут подорожать продукты питания из-за подрыва Каховской ГЭС. Это связано с тем, что затопило как минимум 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

В ООН тоже заявляли, что подрыв дамбы Каховской ГЭС сильно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и приведет к росту цен на продукты.