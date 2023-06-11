Разрушение дамбы Каховской ГЭС отрицательно повлияет на цены на продукты питания в Британии.

Об этом пишет газета The Telegraph.

"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", - заявил главный экономист британского института распределения продуктов питания Джеймс Уолтон.

По его словам, потребители в Британии в ближайшее время смогут прочувствовать на себе рост цен на продукты, так как в мире, вполне вероятно, будет меняться распределение сельхозпродукции, пишет издание.

Он добавил, что чрезвычайное происшествие, которое произошло на Каховской дамбе, затронуло как минимум 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее мы писали, что, по данным ООН, из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Кроме того, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен.