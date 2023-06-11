Подрыв россиянами Каховской дамбы серьезно повлияло на основной источник пресной воды для оккупированного Крыма - Северо-Крымский канал.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Северо-Крымский канал получает воду из Каховского водохранилища через водозабор, находящийся выше уровня дна водохранилища. В отчете говорится, что уровень воды в водохранилище, вероятно, опустился ниже уровня водозабора до 9 июня 2023 года, и поступление воды в Крым вскоре прекратится.

Такая ситуация приведет к ограничению доступности пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма.

Власти РФ, скорее всего, будут удовлетворять основные потребности населения в воде, используя водохранилища, нормируя воду, посредством бурения новых скважин и поставок бутилированной воды из РФ, отмечают в британской разведке.

Кроме того, на обоих берегах Херсонской области сталкиваются с кризисом санитарии, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском передачи заболеваний через воду, сообщает Минобороны Британии.

Напомним, по данным ООН, из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Также "Страна" писала, что после подрыва Каховской ГЭС для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.