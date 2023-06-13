Пробы морской воды в акватории Одессы показали резкое падение солёности из-за подрыва Каховской ГЭС. Возбудителей холеры обнаружено не было. При этом, содержание загрязняющих веществ, в частности железа, превышены в разы.

Об этом говорится в телеграм-канале Одесской мэрии.

"В отобранных пробах морской воды на пляже Ланжерон зафиксировано превышение железа в 4,8 раза, соленость ниже нормы в 2,7 раза; в отобранных на 16-й станции В. Фонтана пробах зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,8 раза, железа – в 5,2 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза", - уточняет мэрия.

Ранее мы писали о том, что к побережью Одессы продолжает прибивать всё, что было смыто на Херсонщине.

После каховской катастрофы в Чёрное море у Одессы выносит мусор, трупы животных и мины из Днепра.

После обширных затоплений из-за подрыва Кахоской ГЭС в Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки.