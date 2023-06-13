В Херсонской области в воде обнаружили холерную и кишечную палочки. Также наводнение в результате подрыва Каховской ГЭС загрязнило воду горюче-смазочными материалами и ядохимикатами.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Олег Павленко.

При этом, по его словам, вспышки инфекционных болезней не зафиксировано.

"Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающая санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, зданий, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они - по биологии", - сказал Павленко.

Штаб последствий подрыва Каховской ГЭС также подчеркивает, что вспышки инфекционных заболеваний пока не зафиксировано.

Ранее Минздрав опровергал появившуюся в соцсетях информацию о распространяющейся эпидемии холеры.

Однако при этом призвал украинцев не купаться в водоемах Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей из-за прорыва Каховской дамбы.