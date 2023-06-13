Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей призвала жителей пострадавших от затопления регионов Украины не есть непроверенную рыбу.

Призыв появился в Фейсбуке ведомства.

По его данным, в результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах. А ее переработка и потребление может повлечь пищевые отравления, в частности ботулизм - очень опасное и во многих случаях смертельное заболевание.

"Рекомендуем в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы, вяленой или сушеной, не только в Херсонской области, но и в других пострадавших регионах. Не подвергайтесь опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас. Такую рыбу невозможно употреблять ни в одном виде (соленая, сушеная, вареная, жареная). Она может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, включая ботулизм, паразитов и опасные химические вещества", - сказано в посте.

Служба предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, которая была изготовлена в домашних условиях и без лабораторного контроля;

покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращать внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;

желательно употреблять консервы только промышленного изготовления, поскольку технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля;

не употреблять консервы при малейшем подозрении на недоброкачественность, не использовать продукцию из вздутых банок.

В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.

В службе напомнили, что реализация живой рыбы должна проводиться исключительно с соблюдением ветеринарно-санитарных требований: каждая партия рыбы живой должна поступать на рынки с товарно-транспортными накладными и сопроводительными ветеринарными документами, после чего проводится ее ветеринарно-санитарная экспертиза в лаборатории и даются экспертные заключения.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области из-за обмеления водоемов начался массовый мор рыбы.

Также мы писали, что Минздрав призвал украинцев не купаться в водоемах Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей из-за прорыва Каховской дамбы.