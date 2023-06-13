Подрыв дамбы Каховской ГЭС сильно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и приведет к росту цен на продукты. Кроме того, может вызвать проблемы с водой для сотен тысяч человек.

Об этом заявил глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс, пишет Reuters.

Гриффитс сообщил, что уже сейчас есть трудности с продовольственной безопасностью и скоро цены на продукты вырастут.

"Это житница - вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для всего мира. Почти неизбежно, что мы столкнемся с огромными проблемами при сборе урожая и посеве следующего урожая. И поэтому мы увидим огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность - вот что произойдет", - сказал Гриффитс.

Напомним, по данным ООН, около 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде. Он отметил, что без чистой воды люди будут подвержены заболеваниям, и что в такой ситуации наиболее уязвимы дети.

По словам Гриффитса, ущерб такого масштаба полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевскую конвенцию.

"Это самоочевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевскую конвенцию", - заявил глава ООН.

Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС негативные последствия для флоры и фауны будут ощущаться еще много лет.