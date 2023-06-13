Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС уже наблюдается массовый мор рыбы, а из-за опреснения воды может погибнуть фауна в Черном море.

Об этом в комментарии "Стране" заявила Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW и директор Офиса постоянных решений.

"Водохранилище, которое по своему объему составляло 18.2 км3, было прекрасным местом для разведения рыбы – сейчас большинство умрет и начнется процесс их биологического разложения. Еще одной проблемой станет гибель пресноводной рыбы, а также попадание ее и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь, и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть", - рассказала Людмила Цыганок.

На затопленной территории после подрыва Каховской дамбы одномоментно образовалось количество отходов, сравнимое с количеством отходов в Украине за 2 года.

Из-за загрязнения воды, затопления одних территории и обмеления других под угрозой оказались десятки видов рыб и сотни видов птиц и растений.

"В воду Днепра, а затем и Черного моря, уже попадают токсичные вещества, химикаты, топливо, масла, бактерии из многочисленных скотомогильников, что приведет к экологической катастрофе - загрязнению прибрежных вод Черного моря", - говорит Людмила Цыганок.

По ее словам, в нацпарке "Нижнеднепровский" затоплены почти все острова (около 50). Уровень воды у островов поднялся на 3,5 метра на площади около 80 тыс. га. Это примерно как площадь города Берлин.

"В общей сложности флора парка насчитывает 1016 видов: 834 вида высших сосудистых растений, 111 видов лишайников, 21 вид лихенофильных грибов и 50 видов мохообразных. Все они понесли ущерб. В оккупированном Нацпарке "Великий Луг" из-за снижения уровня воды есть риск обмеления водно-болотных угодий. Под угрозой из-за изменений в экосистеме окажется 54 вида рыб, 156 видов птиц, обитающих на островах архипелага", - рассказывает эколог.

По прогнозам гидрологов, в течение 10 дней после начала наводнения вся вода из взорванного Каховского водохранилища уже отойдет в Черное море. Но негативные последствия для флоры и фауны будут ощущаться еще несколько лет, а восстановление почвы займет десятилетия.

"Дельта Днепра испытывает наибольшее затопление. Когда водохранилище опустеет, конечно, русло Днепра до Черного моря будет тоже уже с малым количеством воды. Но негативные последствия разорения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку возобновление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени. В то же время на восстановление деградированных почв могут уйти несколько десятков лет", - отметила Людмила Цыганок.

Она уточнила, что пока это только предварительные оценки - окончательные выводы можно будет сделать, когда уровень воды стабилизируется.

Ранее мы писали, что ситуация в национальных парках критическая, под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона.

Также в Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС.