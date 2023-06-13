Каховское водохранилище уменьшилось вдвое. Вода из него продолжает вытекать, но уже медленнее.

Об этом сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

"Что касается объема, то, по нашим оценкам, в Каховском водохранилище воды на 60-70% меньше, чем было до взрыва", - отметил Сирота.

Критическим для окружающей среды станет падения уровня воды ниже трех метров.

"Мы надеемся, что нижнее гидротехническое сооружение осталось целым. Если да, то уровень Каховского водохранилища может оставаться в пределах 6-7 метров. Если оно повреждено, оно попадает в критическую зону", – сказал Сирота.

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала.

Напомним, в "Укргидроэнерго" сообщили, что со вчерашнего дня прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище. Причина - он опустился ниже уровня датчиков.

Также сообщалось, что на затопленных территориях Херсонской области наблюдается существенное снижение уровня воды. Площадь затопления сократилась вдвое. Уровень воды будет падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.