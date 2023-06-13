На затопленных территориях Херсонской области наблюдается существенное снижение уровня воды. Площадь затопления сократилась вдвое. Уровень воды будет падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

"31 населенный пункт на правом берегу и 17 на левом остаются затопленными. У нас есть доступ ко всем затопленным локациям на правом берегу Днепра. Однако интенсивность эвакуации упала. Вместе с тем наши подразделения готовы помогать людям перемещаться на более безопасные территории. Местными властями развернуты пункты для помощи гражданам. В настоящее время эвакуировано более 2700 человек", - сообщил Витовецкий.

По его словам, международное сообщество существенно помогает Украине преодолевать последствия затопления, в том числе через Механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, в "Укргидроэнерго" сообщили, что со вчерашнего дня прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище. Причина - он опустился ниже уровня датчиков.

По последним данным МВД, после подрыва Каховской ГЭС десять погибших и 41 пропавший без вести.