Глава МВД Игорь Клименко записал видео, стоя на участке одного из районов Херсона, где вчера еще была вода.

По словам министра, вода отступает и уже можно стоять на сухой брусчатке.

Глава ведомства подтвердил информацию о 10 погибших в результате наводения. 41 человек – пропавший без вести.

Напомним, Игорь Клименко назначен главой штаба по ликвидации последствий наводнения из-за катастрофы на Каховской ГЭС.

Сегодня местные СМИ сообщали, что в Херсоне вода отходит от прибрежных улиц в районе речного порта. Также уже нет воды на Корабельной площади, которая стала центром эвакуации жителей микрорайона Остров. Именно туда приезжал президент Владимир Зеленский.

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро, сообщает штаб ликвидации последствий аварии.

Тем временем мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что из города вода полностью отошла. Однако на улицах начала разлагаться мертвая рыба. Он также рассказал, что вода полностью вымыла огороды местных жителей.