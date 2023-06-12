Вода в Херсоне уже постепенно отступает и местами, где еще вчера можно было передвигаться только на лодках, уже сегодня – толстый слой ила и грязи.

Об этом сообщают местные СМИ.

Вода отходит от прибрежных улиц в районе речного порта. Также уже нет воды на Корабельной площади, которая стала центром эвакуации жителей микрорайона Остров. Именно туда приезжал президент.

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро, сообщает штаб ликвидации последствий аварии.

"Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", - заявляет херсонский губернатор Прокудин.

Парламентский комитет по вопросам экологической политики рассмотрел на заседании вопросы улучшения экологической ситуации в регионе.

"Это и постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды и эпидемиологической ситуацией, безотлагательное бурение новых скважин, обеспечение населения питьевой водой, эвакуация и пути восстановления региона", - говорится в сообщении.

Также государство планирует ввести контроль цен на питьевую воду в Херсонской области.

По последним данным МВД, в Херсонской области уже 8 погибших и 42 пропавших без вести после потопа.

Также появилось видео, где житель Энергодара рассказывает, что приехал на дачу и увидел, что вода Каховского водохранилища отступила от берега на несколько метров и около берега через каждые несколько метров расставлены мины.

Вероятно, они были установлены россиянами для отражения возможной атаки украинского десанта.

"И что с ними сделать непонятно, потому что они не блокируемые. То есть они взвелись и все, потом они только на разрыв", - говорит автор видео.

Найти боеприпасы рискуют также жители Херсонской, Николаевской и Одесской областей, пострадавшие от наводнения, предупреждали в ВСУ.

Ранее мы писали, что в Новой Каховке на улицах начала разлагаться мертвая рыба. Вода из города полностью отошла.