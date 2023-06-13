Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала, который снабжает Крым водой.

Для сравнения – март 2023 года против июня 2023 года.

Ранее мы публиковали видео, свидетельствующие, что на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Россияне уже заявляли, что думают, как теперь обеспечить оккупированный полуостров водой в новых реалиях.

Напомним, по данным ООН, из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.

Также в "Укргидроэнерго" сообщили, что со вчерашнего дня прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище. Так как уровень воды опустился ниже датчиков.

Кроме того, эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.