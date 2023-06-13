Появилось видео, как обмелело Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит Каховское водохранилище возле главной станции Северо-Крымского канала, который снабжает Крым водой.
Для сравнения – март 2023 года против июня 2023 года.
Ранее мы публиковали видео, свидетельствующие, что на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.
Россияне уже заявляли, что думают, как теперь обеспечить оккупированный полуостров водой в новых реалиях.
Напомним, по данным ООН, из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.
Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.
Также в "Укргидроэнерго" сообщили, что со вчерашнего дня прекратили замеры уровня воды в Каховском водохранилище. Так как уровень воды опустился ниже датчиков.
Кроме того, эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.
Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.