На оккупированном левом берегу Херсонской области от подрыва дамбы погибло уже 17 человек.

Об этом сообщили назначенные РФ "власти" региона.

Подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 - в Олешках.

На правом берегу погибли 10 человек, ранее сообщили в МВД. Еще 41 человек считается пропавшим без вести, из них семеро детей.

Таким образом, на данный момент известно о 22 жертвах после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области остаются затопленными 46 населенных пунктов.

А также, что в Херсонской ОВА раскритиковали тех, кто не хочет эвакуироваться.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.