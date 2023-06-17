"Губернатор" Херсонской области Сальдо признал выгоду для российской армии от подрыва Каховской ГЭС
Назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо признал, что прорыв плотины на Каховской ГЭС пошел на пользу российским военным.
Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
"Прорыв плотины улучшил тактическое положение наших военных и ухудшил ситуацию для врага", - заявил Сальдо.
"Перед нашими позициями теперь широкая открытая заболоченная и пересеченная водными руслами местность, хорошо просматриваемая и насквозь простреливаемая. Преодолеть ее ВСУ теперь труднее, чем раньше было форсировать Каховское водохранилище", - добавил он.
Мы также писали, что американские журналисты назвали вероятную причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Напомним, Украина официально обвиняет Россию в подрыве ГЭС, в Москве это отрицают и винят Украину.
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