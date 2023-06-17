Назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо признал, что прорыв плотины на Каховской ГЭС пошел на пользу российским военным.

Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"Прорыв плотины улучшил тактическое положение наших военных и ухудшил ситуацию для врага", - заявил Сальдо.

"Перед нашими позициями теперь широкая открытая заболоченная и пересеченная водными руслами местность, хорошо просматриваемая и насквозь простреливаемая. Преодолеть ее ВСУ теперь труднее, чем раньше было форсировать Каховское водохранилище", - добавил он.

Мы также писали, что американские журналисты назвали вероятную причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, Украина официально обвиняет Россию в подрыве ГЭС, в Москве это отрицают и винят Украину.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.