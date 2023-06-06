В РФ после подрыва Каховской ГЭС сообщили об эвакуации с подконтрольного левого берега Херсонской области.

Об этом заявил представитель назначенной россиянами "запорожской администрации" Владимир Рогов со ссылкой на МЧС РФ.

"Есть угроза катастрофического затопления территорий Новокаховского, Голопристанского, Олешкинского районов. Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду", - заявил Рогов.

В то же время российский "губернатор Херсонской области" Сальдо утверждает, что крупная эвакуация не потребуется и вообще особой угрозы нет.

"Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - заявил представитель оккупационной власти.

Ранее представитель ВСУ сообщала, что основная угроза подтопления - для жителей оккупированной части Херсонской области, поскольку левый берег ниже правого.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала все, что известно о разрушении Каховской ГЭС и какие будут последствия для ситуации на фронте.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.