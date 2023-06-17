Причиной разрушения Каховской ГЭС, вероятнее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на российский телеграм-канал "Военный осведомитель", где было опубликовано видео последствий разрушения ГЭС.

Подводное бетонное основание высотой 20 метров и шириной до 40 метров принимало на себя большую часть нагрузки плотины.

The New York Times пишет, что там, где плотина разрушена, бетонного основания не видно, а под сохранившимися частями плотины верхняя часть основания осталась.

В толщи основания проходил технический тоннель, попасть в который можно было из машинного зала, находившегося под контролем российской стороны.

Тоннель обозначен на чертежах, с которыми ознакомились журналисты издания.

Напомним, что Украина официально обвинила в подрыве Каховской ГЭС Россию.

Также "Страна" публиковала объяснения Минобороны, с какой целью Россия осуществила подрыв дамбы Каховского водохранилища.

По поводу каховской катастрофы в Белом доме продолжают собирать информацию, но назвали Россию априори ответственной за все разрушения в Украине.