Назначенный россиянами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что в прошлую пятницу по нему было выпущено около 10 ракет дальнего действия. Точнее, по его словам, атака производилась на те места, где Сальдо мог находиться.

Известно, что в минувшую пятницу наносились удары по объектам на Арабатской стрелке. Кроме того, там под обстрел попал российский вице-премьер Денис Мантуров. Он не пострадал.

Тогда же паблики сообщали, что под обстрел гостиницы "Позитив" в поселке Железный Порт попал и назначенный россиянами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо.

Сам Сальдо, комментируя произошедшее, заявил, что удары ВСУ "преследуют первых лиц Херсонской области".

Ранее мы писали, что губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.

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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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