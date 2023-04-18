Назначенный Россией "глава" Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе для передачи их в пользу военных.

Об этом сообщают российские издания.

"На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным", - заявил Сальдо и добавил, что меры приняты в рамках российского законодательства о военном положении.

По его словам, хозяева реквизированных лодок, для которых они были средствами производства, могут получить компенсацию стоимости в "администрации" региона, а через "определенное время" полностью вернуть имущество.

Ранее Сальдо утверждал, что на правобережной части Херсонской области украинские власти якобы реквизируют лодки у гражданских лиц в пользу ВСУ для возможного форсирования Днепра.

В начале апреля Генштаб ВСУ в сводке сообщил, что в Скадовском районе Херсонской области назначенные РФ "власти" региона начали составление списков лиц из числа местных жителей, которые согласны на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ.

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