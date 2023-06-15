В четверг, 15 июня, в Украине продолжается 477-й день войны с Россией.

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15 июня

08.05 Ночью взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. По сообщению властей и местных телеграм-каналов, там сбивали "Шахиды".

07.50 Ночью ПВО Украины сбила 22 воздушные цели.

Было четыре пуска крылатых ракет из района Каспия.

"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области", - сообщает Воздушное командование.

Также было сбито 20 иранских Дронов.

07.15 Ночью РФ вновь ударила по Кривому Рогу. Повреждены два промышленных предприятия.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На предприятиях возникли пожары. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Повреждены газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.

Одну ракету сбила ПВО.

Также ночью в небе над регионом были уничтожены все пять ударных дронов типа "Shahed-131/136".