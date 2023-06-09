По базе отдыха на Арабатской стрелке близ Геническа Херсонской области был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Совершен ракетный удар, предположительно, британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, по детской базе отдыха. Подразделения ПВО сбили одну ракету, две ракеты упали в районе базы", - пишут они.

Эти данные подтвердил назначенный россиянами "врио губернатора" региона Владимир Сальдо. В своем телеграм-канале он написал, что удар пришелся по пионерскому лагерю, информацию о жертвах уточняют.

Ранее Би-би-си написала, что на одной из баз отдыха на Арбатской стрелке "Бригантина" в селе Счастливцево находится штаб группировки российских войск "Днепр". Его в апреле этого года посещал Владимир Путин. По этой ли базе нанесен сегодня удар, пока не уточняется.

21 мая мы сообщали о прилете по оккупированному Бердянску Запорожской области. Тогда представитель назначенных Россией "властей" оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по городу был нанесен удар с помощью Storm Shadow.

В конце мая министр обороны Украины заявлял, что переданные Великобританией ракеты Storm Shadow уже используются на фронте и стопроцентно поразили все цели, которые определил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.