В пятницу, 9 июня, под обстрел на неподконтрольной Украине Арабатской стрелке попал российский вице-премьер Денис Мантуров. Он не пострадал.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Кроме того, по данным пабликов, под обстрел гостиницы "Позитив" в поселке Железный Порт попал назначенный россиянами "глава Херсонской области" Владимир Сальдо.

Официально это не подтверждалось. Но сегодня утром, 10 июня, Сальдо, комментируя произошедшее, заявил, что удары ВСУ "преследуют первых лиц Херсонской области".

Напомним, накануне Сальдо заявил, что после обстрела Арабатской стрелки пострадал детский лагерь "Днепряны". В результате удара погиб один человек и один ранен.

Ранее прилеты фиксировались в оккупированном Бердянске Запорожской области. Тогда представитель назначенных Россией "властей" оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по городу был нанесен удар с помощью Storm Shadow.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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