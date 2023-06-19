В понедельник, 19 июня, в Украине продолжается 481-й день войны с Россией.

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19 июня

08.35 За ночь ПВО сбила все четыре "Калибра", запущенные по Украине, а также четыре дронов-камикадзе.

08.30 Министерство обороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток Запорожской области, за которые с пятницы идут бои.

Об этом заявила замминистра Анна Маляр.

По ее словам, за две недели контрнаступления на юге было освобождено восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

"В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров", - сообщила Маляр.

08.27 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Ночью РФ нанесла очередной удар ракетами и иранскими дронами. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов, более 100 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 24 боевых столкновения.

4. На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского. На Лиманском направлении - в направлении Спорного. На Бахмутском направлении - в направлении Орехово-Василовки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в направлениях Новомихайловки и Угледара.

08.13 Британская Daily Mail публикует видео танка-камикадзе, который россияне пустили на украинские позиции в районе Марьинки.

"Дистанционно управляемый Т-54, нагруженный шестью тоннами взрывчатки, неуклюже приближается к украинской траншеи.

Когда украинцы обрушивают стену огня, танк-смертник подрывается на мине и замедляется.

Затем украинский солдат бьет его ракетой, в результате чего танк взрывается огромным огненным шаром", - описывает издание видео, опубликованное ранее в российских телеграм-каналах.

"Вполне вероятно, что огромная волна от взрыва убила несколько солдат ВСУ", - предполагает издание.

Российские телеграм-каналы пишут, что танк начинили шестью тоннами взрывчатки и отправили на позиции ВСУ на автопилоте.

Это не первый такой случай на фронте, аналогичная история была под Кременной.

07.43 Сообщают о ночном обстрела Валуек Белгородской области. Фото публикуют телеграм-каналы.

07.40 В Одессе ночью слышали взрывы. По данным Воздушных сил, это ПВО сбивала ракеты.

Местные власти сообщают о четырех сбитых ракетах. Прилетов по городу и области нет.

07.30 Ночью на Днепропетровскую область была атака бспилонкиов. Силы ПВО сбили все четыре выпущенных РФ дрона.