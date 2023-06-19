Анализируем итоги 481-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны Украины сегодня подтвердило освобождение Пятихаток Запорожской области, за которые с пятницы идут бои. Об этом заявила замминистра Анна Маляр. Также видео из села опубликовали ВСУ - на ролике заявляется, что его освободили 18-го июня.

Затем еще один ролик - о бое за Пятихатки - показал главком Валерий Залужный.

При этом после обеда российские военные телеграм-каналы заявили, что Пятихатки якобы отбиты обратно. Подтверждений этому не приводится.

Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Судя по данным российских пабликов, бои за них велись ожесточенные.

Особых изменений на других участках южного фронта - Ореховском и Времьевском, нет.

При этом усиление динамики происходит на других фронтах.

Замминистра Маляр заявила, что на востоке сейчас "сложная ситуация". "Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", - добавила она.

Также противник "сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых".

Отметим, что россияне вчера и сегодня сообщали о наступательных действиях в районе Кременной в Луганской области.

Также российские военные паблики пишут о продвижении армии РФ около Марьинки - якобы захвачен укрепрайон "Зверинец", который прикрывает подходы к городу с юга. От него открывается путь к селу Победа, через который идет одна из дорог в Марьинку.

Подтверждений этому нет. Но есть признаки того, что под Марьинкой бои действительно серьезные. Там россияне, к примеру, запустили на российские позиции начиненный шестью тоннами взрывчатки танк-"беспилотник" на дистанционном управлении, который смогли подорвать на подходе к опорному пункту ВСУ.

Это не первый такой случай использования россиянами на фронте "беспилотной" бронетехники, аналогичная история была под Кременной. Только там вместо танка использовали транспортер МТЛБ.

Владимир Зеленский сегодня провел Ставку ВГК, на которой обсуждалось наступление ВСУ. Там докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный и Буданов - в такой последовательности перечислил Офис президента имена военачальников.

На юге Россия перебрасывает военных с херсонского направления на запорожское и бахмутское, сообщает британская разведка. Может быть переброшено несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе мотострелковой бригады, а также воздушно-десантных войск и морской пехоты.

По мнению британцев, это указывает на то, что Россия считает маловероятной крупную украинскую атаку через Днепр после подрыва Каховской плотины. В то же время некоторые российские военные паблики пишут о скоплениях техники на правом берегу Днепра и якобы подготовке к десанту.

Так это или нет - но Херсон массированно обстреливают. Сегодня ночью из-за этого возникло несколько пожаров. Сгорели 10 маршрутных автобусов, повреждена заправка, склады, хозпостройки, спасательная техника ГСЧС.

На юге Украины был удар по неподконтрольной Волновахе Донецкой области. Там заявляют о прилете "Хаймарса" и 20 раненых. Ракеты попали, как утверждается, в автобусную остановку возле школы и в склады.

Украина и НАТО

Сегодня генсек НАТО Столтенберг еще раз подчеркнул, что Украина не получит приглашения присоединиться к Альянсу на грядущем июльском саммите в Вильнюсе.

По его словам, страны НАТО не обсуждают этого при подготовке к мероприятию.

Столтенберг анонсировал принятие на саммите других решений: многолетний план военных поставок в Украину и создание Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности.

Генсек также заявил, что НАТО выступает против заморозки войны в Украине и мира на российских условиях. "У Украины есть полное и безоговорочное право на освобождение своих территорий. Чем больше она освободит земель, тем сильнее будет её позиции за столом переговоров", — сказал Столтенберг.

Отдельное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Альянс не будет стороной конфликта в Украине.

Отметим, что чем ближе к саммиту, тем больше заявлений такого характера. Поворотным в этом контексте стали слова Байдена о том, что Киеву не станут облегчать процедуру вступления в Альянс, на чем настаивала Украина (отменить требование выполнять ПДЧ).

То есть можно с высокой вероятностью предполагать, что сроки украинского членства в Альянсе озвучены в июле не будут, также как и давать приглашение Украине для вступления в Альянс. Напомним, Владимир Зеленский в одном из интервью заявлял, что в случае отсутствия конкретных обещаний по срокам Киев на саммит НАТО не поедет.

С чем может быть связана такая позиция стран Запада "Страна" уже писала.

По одной из версий, США и их западноевропейские союзники не хотят полностью закрывать двери для переговоров с Россией, которая, как известно, ставит одним из главных условий нейтральный статус Украины.

При этом, напомним, в субботу Путин показал проект договора о нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который был, по его словам, согласован в ходе переговоров в марте-апреле 2022 года и должен был лечь в основу мирного договора между двумя странами для окончания войны.

Однако, по заявлению Путина, тогда украинская сторона вышла из переговорного процесса (как утверждают в Москве, под давлением западных стран) и отказалась подписывать уже согласованные документы.

Украина подлинность показанных Путиным документов не подтверждала и не комментировала. Ранее представители украинской власти заявляли, что вышли из переговорного процесса с Россией после массовых убийств в Буче. При этом, на проекте договора о нейтралитете, который демонстрировал Путин, стоит дата 13 апреля. То есть, если этот документ подлинный, то работа над ним продолжалась и после Бучи.

Кто взорвал дамбу

В западных СМИ появляется все больше публикаций о том, что дамбу Каховской ГЭС могли подорвать россияне.

Агентство Associated Press сегодня опубликовало фотографию, как утверждается, заминированного автомобиля на Каховской ГЭС за девять дней до ее подрыва.

Издание заявляет, что получило фотографию, снятую дроном 28 мая 2023 года, от украинских военных. На нем виден автомобиль, стоящий на плотине и, по всей видимости, начиненный взрывчаткой. Внутри видны как минимум две некие бочки.

При этом по мнению Украины, взрыв произошел в машинном отделении плотины. А данная взрывчатка могла быть размещена сверху, чтобы усилить эффект взрыва. Взрывчатки только в этом автомобиле не хватило бы для разрушения дамбы.

Также издание заявляет, что Украина не могла разрушить плотину, так как у нее просто нет ракет достаточной мощности - с полезной нагрузкой более 500 кг. А в версию с диверсантами, которые перебрались через Днепр с таким количеством взрывчатки и заминировали ГЭС, опрошенные эксперты не верят.

Напомним, что на прошлой неделе вышла публикация New York Times, где говорилось, что причиной разрушения ГЭС, вероятнее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

Подводное бетонное основание высотой 20 метров и шириной до 40 метров принимало на себя большую часть нагрузки плотины. Издание ссылается на российский телеграм-канал "Военный осведомитель", который выложил видео последствий разрушения ГЭС.

New York Times пишет, что там, где плотина разрушена, бетонного основания не видно, а в сохранившихся частях плотины верхняя часть основания осталась.

Внутри основания был технический тоннель, попасть в него можно из машинного зала, находящегося под контролем российской стороны. Тоннель обозначен на чертежах, с которыми ознакомились журналисты New York Times.

Напомним, что на днях назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо признал, что прорыв плотины пошла на пользу российским военным.

"Прорыв плотины улучшил тактическое положение наших военных и ухудшил ситуацию для врага. Перед нашими позициями теперь широкая открытая заболоченная и пересеченная водными руслами местность, хорошо просматриваемая и насквозь простреливаемая. Преодолеть ее ВСУ теперь труднее, чем раньше было форсировать Каховское водохранилище", - добавил он.

Правда, участия в РФ в подрыве дамбы Сальдо не подтверждал. Но его военную логику, как мы писали выше, подтверждают и западные источники, которые рассказывают о переброске российских войск с херсонского направления на Запорожье и под Бахмут. То есть там россияне, видимо, стали видеть меньше угроз для своих позиций.

Правда, при этом сильно обмелело Каховского водохранилище, которое теперь, теоретически, форсировать проще, чем ранее.

Отметим, что власти западных стран Россию в подрыве дамбы пока официально не обвиняют.