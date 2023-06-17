Анализируем ситуацию на 479-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера c южного фронта поступало немало новостей, но, в основном, с российской стороны. Она утверждает, после нескольких дней относительной передышки там ВСУ вновь предприняли масштабные наступательные действия.

Во-первых, в районе села Пятихатки (направление от Орехова) куда, по утверждению российских пабликов, вошли украинские войска.

На данный момент бои там продолжается. При этом оценки разнятся. Часть российских пабликов пишет, что село удерживается армией РФ, другие заявляют, что часть села находится под контролем ВСУ (оценки разнятся - от нескольких домов до 20% деревни). Пишут, что идут контратаки россиян, также сообщается о массированных ударах тяжелыми огнеметными системами.

Российские паблики паралельно пишут о высоких потерях Украины в Пятихатках - якобы до батальона пехоты. Эти заявления прокомментировал журналист Bild Юлиан Репке.

"Российские аккаунты сообщают об огромных потерях украинцев при попытках штурма Пятихаток. Конечно, некоторые люди сейчас снова назовут меня "российским пропагандистом". Странно то, что если бы те же аккаунты сообщили о потере Пятихаток, это сейчас было бы во всем Твиттере", - заявил он.

Интересно, что ни украинское, ни российское минобороны боев у Пятихаток не комментируют, хотя за них уже вторые сутки идут бои.

Восточнее на Запорожском фронте идут бои в районе Работино под Ореховым. Там, как пишут российские паблики, в первой линии обороны активно применяют бывших заключенных (вероятно, из подразделения "Шторм Z", которое комплектуется по линии минобороны РФ). О продвижении украински войск здесь не сообщается.

Во-вторых, вновь началось движение около Времьевского выступа, где, как утверждают российские телеграм-каналы, Украина атаковала фронт между Новодонецким и Урожайным. По их данным, у ВСУ есть продвижение на этом участке в районе посадок.

Украинские военные телеграм-каналы это подтверждают, но пишут, что Урожайное и Новодонецкое под контролем РФ.

Сегодня минобороны РФ прокомментировало вчерашний удар по Украине. МО РФ утверждает, что российская армия "нанесла ракетный удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель поражена". Куда именно наносился удар не уточняется.

Напомним, вчера в Украине, в том числе в Киеве и в области, была объявлена воздушная тревога во время визита африканской делегации. В ВСУ заявили, что сбили все запущенные ракеты, среди которых было шесть "Кинжалов". В Киевской области при этом пострадало несколько человек и домов.

Африканский визит к Путину

К слову, об африканской делегации.

Сегодня она презентовала свой мирный план в Петербурге Владимиру Путину, призывав обе стороны к деэскалации. Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной, но Киев сам от них отказался. В этом контексте российский президент снова повторил свои тезисы о том, что Украина еще в марте 2022 года отказалась подписывать согласованный ранее Стамбульский договор с Россией - причем проект этого договора он принес с собой.

"Я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Ну чего же от нас хотят?", - спросил Путин.

Целью этих заявлений, видимо, было объяснить африканским "дружественным" нейтральным странам, почему мирный процесс на данный момент невозможен (переложив вину за это на Киев).

Кремлевские паблики показали приложение к проекту Стамбульского договора между Киевом и Москвой - того, который Путин взял сегодня на встречу с африканцами. Там указана численность и оснащенность ВСУ в мирное время - то есть, после начала действия договора.

Судя по всему, речь о проекте документа, куда вписаны позиции Украины и России. Жирным шрифтом указана численность войск и техники, которую отстаивает Киев, а курсивом - версия Москвы.

Российские предложения, как правило, меньше в 2-3 раза. Например, Украина хотела иметь 800 танков, а Россия предлагает 342. Боевых бронированных машин Украина хотела 2400, Россия - 1029. Киев также планировал оставить себе 1900 артиллерийских орудий, Москва - 519.

По личному составу - Украина предлагала 250 тысяч, Россия - 85 тысяч человек, не считая Нацгвардии.

Из отрывка следует, что на этом вопросе стороны не сошлись. Но подтверждается в целом то, что Украина готова была обсуждать с Россией численность своих вооружённых сил. Если, конечно, данный документ является подлинным. Украина его достоверность пока не подтверждала.

Также российские журналисты опубликовали титульную страницу проекта "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

Там указано, что проект составлен по состоянию на 13 апреля - то есть, уже после того, как стало известно о массовой гибели мирных жителей в Буче (напомним, украинские власти именно бучанской трагедией мотивировала прекращение переговоров с РФ).

Текст, опубликованный российскими СМИ, неразборчив, но там видно, что гарантами безопасности Украины, как планировалось, станут Великобритания, КНР, Россия, США, Франция, а также Турция.

Оценки контрнаступления

Одной из главных проблем для ВСУ при контрнаступлении является российская авиация. А именно - вертолеты, благодаря которым Россия получила на юге "временное преимущество" - ракеты большой дальности используются против украинской бронетехники.

Как пишет британская разведка, РФ многократно усилила вертолетные авиаудары с начала украинского контрнаступления.

О том, что российские авиаудары и артобстрелы являются основными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ, сказал телеканалу CNN и высокопоставленный украинский офицер.

"Их авиация работает волнами, как это было во Вьетнаме, Афганистане. Непрерывно, в течение всего дня, они работают либо на вертолетах, либо на самолетах, и они работают весь день", — сказал замкомбата ТРО с позывным "Спас".

"Трудно так продвигаться. Вообще авиационной поддержки катастрофически не хватает", — также сказал он, добавив, что российская артиллерия еще больше затрудняла их продвижение.

Несмотря на проблемы, Спас говорит, что украинские силы находят способы обойти эти сложности.

"Мы отвоевываем территорию, мы не позволяем им бить по колоннам. Мы приходим небольшими группами. Мы используем все возможные тактики. У нас есть опыт. Наступаем, выбивая противника с позиций, не так быстро, как хотелось бы, но продвигаемся вперед", - добавил он.

Но пока многие на Западе комментируют контрнаступление сдержанно - пока там превалируют осторожные оценки, а также признаются потери ВСУ. Общим местом является признание того, что до основных линий обороны россиян украинские войска еще не добрались, и обе стороны пока не вводят в бой крупные резервы, пытаясь вынудить это сделать противника.

При этом контрнаступление идет уже скоро как две недели, и в заявлениях отдельных западных аналитиков проскакивают нотки скептицизма.

Как заявили эксперты американского "Совета по международным отношениям" (Council on Foreign Relation) Ричард Хаас и Чарльз Купчан, военной победы Украина скорее всего не добьется. И к моменту завершения этого контрнаступления Киев может поменять свое отношение к переговорам с Россией.

"К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров, сделав все возможное на поле боя и столкнувшись с растущими ограничениями как в своей живой силе, так и в зарубежной помощи", - цитирует их агентство.

Также они считают, что "даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские силы".

При этом телеканал CNN, который их цитирует, пишет, что на Западе есть и другие мнения, согласно которым, Путин не закончит войну, если не столкнется с угрозой потери Крыма, куда, по их мнению, должна дойти украинская армия в ходе нынешней контратаки.

"Некоторые наблюдатели считают это (поход ВСУ на Крым - Ред.) опасной фантазией, другие утверждают, что только такое унижение отговорит Кремль от новой вспышки агрессии", - говорится в статье.

Военные перспективы

Идут сигналы о том, что истребители и американские дальнобойные ракеты Украина будет получать только с 2024 года.

Вчера стало известно, что США планируют выделить 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины. Об этом говорится в проекте закона о нацобороне на следующий финансовый год (с 1 октября 2023 года). Средняя стоимость одной ракеты в 2022 году составляла около миллиона долларов. То есть, Украина может получить около 80 ракет.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что самолеты F-16 ВСУ смогут не раньше 2024 года. Хотя украинские пилоты освоят их намного быстрее, чем за стандартные полгода.

"После тестирования двух наших пилотов в США считается, что до шести месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, наверное, полетят быстрее... Не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Мы умеем учиться", – сказал он.

Отметим, ранее западные военные эксперты заявляли, что за полгода можно научиться только делать взлет-посадку, но на обучение воздушному бою нужно гораздо больше времени.

Из России тем временем продолжают звучать угрозы по поводу поставок Украине западных истребителей.

Вчера Владимир Путин дал понять, что Россия может нанести удар по авиабазам в странах НАТО, если оттуда будут взлетать самолёты для участия в войне в Украине.

Следом за ним высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что F-16, которые передадут Украине, могут оснащаться ядерным оружием, и пригрозил "военно-техническим" ответом.

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерные вооружения. Мы об этом сказали публично, и в рамках пяти постоянных членов Совбеза – "ядерная пятерка" называется, эксперты периодически встречаются – мы сделали там очень серьезный демарш", - сообщил глава МИД РФ.

По его словам, американцы "пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие?"

Лавров сообщил, что российские системы не смогут отличить, какой самолет им оснащен, а какой нет, поэтому "ответ за военными, они знают, что делать". "Если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - добавил он.

Напомним, выражение "военно-технический ответ" было введено российской дипломатией накануне вторжения в Украину - при обсуждении "ультиматума" РФ в адрес НАТО.

Что означают российские заявления об F-16 - мы детально разбирали здесь.

Байден и Украина в НАТО

Сегодня президент США Байден сделал достаточно резкое заявление по натовским перспективам Украины.

Его спросили, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО.

"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать", - сказал Байден.

"Я думаю, что они сделали всё, что связано с демонстрацией способности к военной координации, но есть целый вопрос, безопасна ли их система? Это не коррумпировано? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет. Я думаю, что может. Но это не автоматически", - сказал он.

Ранее Украина потребовала отменить План действий по членству для Украины - в случае решения принять ее в Альянс. Это достаточно продолжительный этап накануне вступления в Альянс.

На днях западные СМИ писали, что Белый дом рассматривает такой вариант - тем более, что есть недавний прецедент Швеции и Финляндии, которые данный этап пропустили.

Но, судя по заявлению Байдена, даже если ПДЧ для Украины и будет пропущено, то это не означает, что Киев, с точки зрения Вашингтона, полностью готов к вступлению в Альянс. Судя со слов Байдена для США по-прежнему важны и аспекты внутренней политики. В первую очередь - все, что касается коррупции. И это, очевидно, самый болезненный для украинской власти вопрос.

При этом, не исключено, что Байден занял такую жесткую позицию в отношении евроатлантических перспектив Украины с целью показать, что, на данном этапе, Запад в принципе не готов видеть Украину в НАТО. Одно из объяснений такого подхода - нежелание полностью закрывать двери для компромисса с РФ. Подробно об этом мы писали здесь.