О серии резких заявлений из России по поводу возможных поставок в Украину самолетов F-16.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что самолеты эти способны нести ядерное оружие и пригрозил Западу "военно-техническим ответом" (такая же формулировка, напомним, использовалась Москвой перед вторжением в Украину).

А президент РФ Владимир Путин дал понять, что если самолеты F-16 для участия в войне в Украине будут взлетать с аэродромов в странах НАТО, то по ним может быть нанесен удар.

Что это означает?

Во-первых, естественно, РФ заинтересована максимально запугать американцев, чтоб они отказались от планов поставки F-16 в Украину.

Во-вторых, важный момент есть с аэродромами, где будут базироваться самолеты. Все украинские аэродромы находятся под угрозой удара России и прилеты туда бывают регулярно, о чем сообщают и официально. И защитить F-16 там будет сложно - Россия быстро вычислит места их взлета и посадки. Придется прикрывать эти аэродромы мощной ПВО, что непросто и, кроме того, ослабит противовоздушную оборону на других участках. В таких условиях, по распространенному среди российских военных экспертов мнению (хотя в Украине и на Западе этого не подтверждают), самолеты F-16, после их передачи ВСУ, могут быть размещены в странах НАТО и оттуда взлетать для выполнения боевых задач в Украине. Видимо, чтоб попытаться не допустить этого, Путин и сделал свое заявление.

В-третьих, в России также распространено мнение, что если F-16 поставят в Украину уже этой осенью (как сообщают западные СМИ), то летать на них будут не украинские пилоты (за столь краткий срок, как считают в РФ, их не успеют обучить), а западные военные летчики, записавшиеся как иностранные добровольцы в ВСУ. И это может быть воспринято в Москве как прямое участием стран НАТО в войне. Отметим, что Украина и Запада такую информацию не подтверждают, заявляя, что летать будут только украинцы.

В-четвертых, как уже писала "Страна", одним из сценариев действий России может быть максимальное поднятие планки противостояния с НАТО вплоть до угрозы прямого военного столкновения с расчетом выйти затем на некие глобальные договоренности РФ и Запада. То есть, "Карибский кризис 2.0". И, если Москва решится пойти по такому пути, поставки самолетов F-16 могут как раз и стать поводом для запуска "карибского сценария".

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.