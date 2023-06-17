В субботу, 17 июня, в Украине продолжается 479-й день войны с Россией.

В итогах прошлого дня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

17 июня: последние новости

11.22 Россия получила "временное преимущество" на юге Украины благодаря вертолетам. Они используют ракеты большой дальности против украинской бронетехники.

Об этом в своей сводке сообщает британская разведка.

На спутниковых снимках, публиковавшихся ранее, видно как минимум 20 вертолетов, переброшенных под Бердянск.

РФ многократно усилила вертлетные авиаудары с начала украинского контрнаступления, пишет разведка.

11.01 Украина перехватывает инициативу на войне, а Россия защищается, однако для победы нужно дальнобойное высокоточное вооружение дальностью до 200 км.

Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

10.43 Европейский центробанк предостерег Брюссель от попыток изымать деньги у банков-хранителей заблокированных российских активов.

В ЕЦБ говорят, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности.

Такое предупреждение было послано в Еврокомиссию, сообщили источники газете Financial Times. Подробнее...

10.07 Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистических ракет в Николаевской и Кировоградской областях.

Также есть угроза ракетных пусков на востоке Украины.

Во всех этих регионах объявлена тревога.

9.56 Президент ЮАР озвучил 10 пунктов мирного плана по Украине.

9.47 Воздушная тревога во многих областях Украины.

9.25 Атаки "русских добровольцев" на территорию России "поставили правительство Украины в неловкое положение", пишет Washington Post.

"Западные союзники, в том числе США, опасаются, что удары по территории России носят слишком провокационный характер, и призывают Украину не использовать для таких операций западную технику", - говорится в статье. Подробнее...

8.46 К моменту завершения этого контрнаступления Украина может поменять свое отношение к переговорам с Россией.

Об этом CNN заявили эксперты американского "Совета по международным отношениям" (Council on Foreign Relation) Ричард Хаас и Чарльз Купчан.

"К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров, сделав все возможное на поле боя и столкнувшись с растущими ограничениями как в своей живой силе, так и в зарубежной помощи", - цитирует их агентство. Подробнее...

8.26 Из России продолжают звучать угрозы по поводу поставок Украине западных истребителей.

Лавров заявил, что F-16, которые передадут Украине, могут оснащаться ядерным оружием, и пригрозил "военно-техническим" ответом.

"Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерные вооружения. Мы об этом сказали публично, и в рамках пяти постоянных членов Совбеза – "ядерная пятерка" называется, эксперты периодически встречаются – мы сделали там очень серьезный демарш", - сообщил глава МИД РФ. Полная версия и видео...

8.00 Россияне за эти сутки наступали по следующим направлениям:

- Авдеевка, Степное, Марьинка к западу от Донецка

- Новомихайловка и Водяное (район Угледара)

О контрнаступлении ВСУ в утренней сводке украинского Генштаба ничего не говорится.

По ссылке — детальная сводка Генштаба.