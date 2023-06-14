Война в Украине не закончится в ближайшее время, об этом свидетельствуют военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США.

Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому госагентству Anadolu.

"Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и глубокое присутствие США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время", - сказал Сийярто.

Сийярто заявил, что "Украина не сможет воевать против России без военной помощи США", отметив, что "достижение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой".

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится в этом году.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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