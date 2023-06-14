Западные чиновники назвали украинское контрнаступление "изматывающей войной, цена которой будет высокой", а первые результаты контрнаступления будут видны примерно через три месяца.

Об этом сообщает британская ВВС, которая пообщалась с высокопоставленными собеседниками на правах анонимности.

По мнению собеседников издания, наступление обходится Украине дорого, поскольку российские войска хорошо обороняются, используя основательно подготовленные защитные линии.

"Не стоит ждать, что под ударом украинских сил российская оборона быстро развалится. Вместо этого стоит готовиться к многомесячной изматывающей войне, цена которой будет высокой", - говорится в статье.

Собеседники ВВС подтвердили, что ВСУ продвинулись на расстояние семь километров и освободили четыре населённых пункта к югу от Великой Новоселки. Но считают это продвижение "медленным".

"Российские силы в целом хорошо проявили себя в защите на основательно подготовленных защитных позициях и отступили за тактические линии. Этот "маневренный подход" становится проблемой для украинцев – и он также дорого обходится наступающим силам. Поэтому пока продвижение было медленным", - говорят собеседники.

Потери украинской бронетехники на минных полях для Запада были "ожидаемыми", но большая часть машин была уничтожена не полностью.

Россия при этом "не обязательно несет большие потери, потому что россияне сами решают, когда им отступать".

В любом случае "пока слишком рано делать какие-либо выводы". Один из чиновников отмечает, что до момента, когда такие оценки появятся, может пройти около трёх месяцев.

"У кого-то может быть и были очень смелые мечты о том, что россияне просто начнут разбегаться, а украинцы пройдут через их оборонительные линии на всех парах. Это, конечно, может произойти, но реальность есть реальность. Здесь мы такого не увидим", - считает собеседник.

Также он не считает, что украинское контрнаступление заставит Россию уже в течение нескольких месяцев согласиться на мирные переговоры.

Ранее глава Государственного департамента Энтони Блинкен сообщил, что наступление украинской армии заставит Владимира Путина пойти на переговоры.

Также "Страна" сообщала, что у Зеленского назвали цель наступления Украины.