Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины и назвал их ожидаемыми. Он добавил, что альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя", - отметил Столтенберг.

"Когда начинается такое масштабное наступление, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО", - подчеркнул генсек.

По его словам, на совещании, где выступит Резников, министры обороны стран НАТО обсудят ряд других тем: долгосрочную программу военной помощи Украине и размещение ядерного оружия России в Белоруссии.

"Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на которой будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии", - сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley в ходе наступления на юге, что составляет почти 15% от общего числа таких переданных машин.

Между тем при наступлении были также уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника.