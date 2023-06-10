Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома "Миргород". Удар наносили баллистическими и крылатыми ракетами типа Искандер, а также ударными дронами.

Об этом сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

"Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.

Пожар частично локализован. В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", - сказал Лунин.

Напомним, сегодня ночью в результате падения обломков "Шахида" в Одессе погибло трое человек, 26 - получили ранения. По данным властей, ночью над Одессой уничтожено 8 дронов и 2 ракеты.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.