Россия атаковала аэродром "Миргород", есть повреждения инфраструктуры и техники
Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома "Миргород". Удар наносили баллистическими и крылатыми ракетами типа Искандер, а также ударными дронами.
Об этом сообщил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.
"Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв.
Пожар частично локализован. В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", - сказал Лунин.
Напомним, сегодня ночью в результате падения обломков "Шахида" в Одессе погибло трое человек, 26 - получили ранения. По данным властей, ночью над Одессой уничтожено 8 дронов и 2 ракеты.
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Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.
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