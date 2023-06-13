Четыре роты личного состава и шесть танков. В ВСУ назвали потери России на юге Украины
В ВСУ назвали новые цифры потерь российских войск на южном фронте.
Их привел командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его данным, уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника (по состоянию на 11:00 утра, было 25). Среди этой техники:
- вертолет Ка-52,
- 6 танков,
- 4 БМП,
- 3 многоцелевых транспортёра - тягача лёгких бронированных (МТЛБ),
- гаубица 2С19 "Мста-С",
- гаубица 2А65 "Мста-Б",
- самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика",
- самоходная артиллерийская установка 2С ракетный комплекс "Тор",
- зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",
- БПЛА "Орлан-10",
- БПЛА "Ласточка-М".
Потери противника убитыми и ранеными Тарнавский оценивает почти в четыре роты.
Ранее CNN сообщило, что ВСУ потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley в ходе наступления на юге, и это составляет почти 15% от общего числа переданных машин.
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Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.
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