В ВСУ назвали новые цифры потерь российских войск на южном фронте.

Их привел командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его данным, уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника (по состоянию на 11:00 утра, было 25). Среди этой техники:

вертолет Ка-52,

6 танков,

4 БМП,

3 многоцелевых транспортёра - тягача лёгких бронированных (МТЛБ),

гаубица 2С19 "Мста-С",

гаубица 2А65 "Мста-Б",

самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика",

самоходная артиллерийская установка 2С ракетный комплекс "Тор",

зенитный ракетный комплекс "Бук-М2",

БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Ласточка-М".

Потери противника убитыми и ранеными Тарнавский оценивает почти в четыре роты.

Ранее CNN сообщило, что ВСУ потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley в ходе наступления на юге, и это составляет почти 15% от общего числа переданных машин.

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Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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