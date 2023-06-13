ВСУ потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley в ходе наступления на юге, что составляет почти 15% от общего числа переданных машин (109 единиц).

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки.

Аналитики сказали изданию, что это не обязательно предвещает проблемы для Украины и такие потери являются ожидаемыми, учитывая размер фронта и интенсивность боев, а также отсутствие у Украины авиации.

"Катастрофического ущерба мы не наблюдаем. Это говорит о том, что машины выполняют свою работу, а экипажи убегают", - сказал бывший офицер британской армии Николас Драммонд.

"Большинство этих автомобилей просто повреждены и брошены, поэтому, возможно, их можно будет восстановить и отремонтировать, если Украина захватит этот район", - добавил голландский исследователь Якуб Яновский.

Ранее в минобороны РФ заявили, что российские военные захватили немецкие танки "Леопард" и американские БМП "Бредли", которые были подбиты и оставлены ВСУ в ходе наступления.

Украина информации о затрофеенных "Леопардах" не подтверждала и не комментировала.

Напомним, в Минобороны сообщили, что ВСУ продвинулись на трех направлениях за сутки.

Также сегодня появилось видео украинских военных из освобожденного села Макаровка.