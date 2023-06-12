Украинские военные сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области
ВСУ освободили село Новодаровка в Запорожской области, произошло это еще 4 июня.
Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.
"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили три села на Времьевском выступе (Донецкая область) - Благодатное, Нескучное и Сторожевое.
Новодаровка также находится на Времьевском выступе, но на противоположной (западной) его стороне.
Как видим, украинские войска пытаются полностью "срезать" Времьевский выступ и выйти к населённому пункту Старомлыновка, откуда отроется дорога к развитию наступления вглубь обороны противника.
Российские военные паблики пишут, что армия РФ пытается на этом направлении организовать контратаки, параллельно укрепляя вторую линию обороны.
Подробно ситуацию на фронте мы анализировали в отельном материале.
Отметим, что сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый также сообщил о продвижении украинской армии еще на 250-700 метров под Бахмутом.