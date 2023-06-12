ВСУ освободили село Новодаровка в Запорожской области, произошло это еще 4 июня.

Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили три села на Времьевском выступе (Донецкая область) - Благодатное, Нескучное и Сторожевое.

Новодаровка также находится на Времьевском выступе, но на противоположной (западной) его стороне.

Как видим, украинские войска пытаются полностью "срезать" Времьевский выступ и выйти к населённому пункту Старомлыновка, откуда отроется дорога к развитию наступления вглубь обороны противника.

Российские военные паблики пишут, что армия РФ пытается на этом направлении организовать контратаки, параллельно укрепляя вторую линию обороны.

Подробно ситуацию на фронте мы анализировали в отельном материале.

Отметим, что сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый также сообщил о продвижении украинской армии еще на 250-700 метров под Бахмутом.