В понедельник, 12 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки враг силы РФ нанесли 1 ракетный и 36 авиационных ударов, 38 обстрелов из РСЗО.

2. Главные усилия россияне сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.



3. На Лиманском направлении в течение минувших россияне пытались атаковать в районе Белогоровки. На Бахмутском направлении - в направлениях Ивановского и Белой Горы.

На Авдеевском направлении - в направлении Авдеевки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.





Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.