Российские войска взорвали дамбу под Запорожьем, чтобы не допустить продвижения ВСУ
Россияне взорвали дамбу возле села Новодаровка в Запорожской области. В результате затопило оба берега реки Мокрые Ялы.
Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.
Он пояснил, что россияне "используют любые способы, чтобы не допустить прорыва своей обороны и продвижения украинских войск на Таврическом направлении".
Шершень добавил, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.
Ранее Валерий Шершень заявлял, что ВСУ имеют "локальные успехи" в Запорожской области.
А сегодня Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.
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