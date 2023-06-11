Россияне взорвали дамбу возле села Новодаровка в Запорожской области. В результате затопило оба берега реки Мокрые Ялы.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Он пояснил, что россияне "используют любые способы, чтобы не допустить прорыва своей обороны и продвижения украинских войск на Таврическом направлении".

Шершень добавил, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.

Ранее Валерий Шершень заявлял, что ВСУ имеют "локальные успехи" в Запорожской области.

А сегодня Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.

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